32 yaşındaki genç, pansiyonda ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da bir genç kaldığı pansiyonun ikinci gününde odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. Dün akşam saatlerinde pansiyona giriş yapan 32 yaşındaki Caner Can, öğle saatlerine kadar odasından çıkmayınca çalışanlar kontrole çıktı. Can'ın kapısını çalmasına rağmen cevap alamayan görevli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Pansiyona gelen polis, girdiği odada Can'ı hareketsiz şekilde yerde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Caner Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı ilk incelemede Can'ın vücudunda darp ve kesici alet izine rastlamadı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Can'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA