32 yaşındaki öğretmen 3. kattan düştü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle evinin 3. katından düşen kadın öğretmen, yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, sabah saatlerinde Muratlı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 83. Sokak üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan 32 yaşındaki E.Y. adlı ana sınıfı öğretmeni, henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu evin penceresinden aşağı düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112'yi arayarak olay yerine ambulans istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadını ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

E.Y. adlı öğretmen, Muratlı'daki müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, öğretmenin düşme nedenini araştırıyor. - TEKİRDAĞ