32 yaşındaki öğretmen 3. kattan düştü - Son Dakika

32 yaşındaki öğretmen 3. kattan düştü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle evinin 3. katından düşen kadın öğretmen yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, sabah saatlerinde Muratlı İlçesine bağlı Fatih Mahallesi 83. Sokak üzerinde bir apartmanın 3. Katında meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan 32 yaşındaki E.Y. adlı ana sınıfı öğretmeni, henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu evin penceresinden aşağı düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, kısa sürede 112'yi arayarak olay yerine ambulans istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadını öğretmeni ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

E.Y. adlı öğretmen, Muratlı'daki müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, kadın öğretmenin düşme nedenini araştırıyor.