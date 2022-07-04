Vatandaşlar su kanalında 32 yaşındaki adamın cesedini buldu - Son Dakika
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Vatandaşlar su kanalında 32 yaşındaki adamın cesedini buldu

04.07.2022 14:47

Vatandaşlar su kanalında 32 yaşındaki adamın cesedini bulduKIRIKKALE Kırıkkale'de 32 yaşındaki vatandaş, sabah iş yerine gelen vatandaşlar tarafından su kanalında ölü olarak bulundu.

Vatandaşlar su kanalında 32 yaşındaki adamın cesedini buldu

KIRIKKALE Kırıkkale'de 32 yaşındaki vatandaş, sabah iş yerine gelen vatandaşlar tarafından su kanalında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi'ndeki su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 32 yaşındaki Gencay Göçer hayatını kaybettiği belirlendi. Genç vatandaşın kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 32 yaşındaki gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar su kanalında 32 yaşındaki adamın cesedini buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaşlar su kanalında 32 yaşındaki adamın cesedini buldu - Son Dakika
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