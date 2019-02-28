Son Dakika Haberleri: 32 Yıl Hapisle Aranan Genç, Eskişehir'de Yakalandı

32 Yıl Hapisle Aranan Genç, Eskişehir'de Yakalandı

11 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, adam yaralama ve hırsızlık suçlarından hakkında 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (17), polis tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

32 Yıl Hapisle Aranan Genç, Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, adam yaralama ve hırsızlık suçlarından hakkında 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (17), polis tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi'nce hakkında adam yaralama ve hırsızlık suçlarından 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 ayrı yakalama kararı bulunan Y.Y.'nin kent merkezindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, eve baskın düzenleyerek, Y.Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:39 Kaynak: DHA

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