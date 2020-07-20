32 yıl sonra en kötü Fenerbahçe - Son Dakika

32 yıl sonra en kötü Fenerbahçe

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak ligi 7. sırada tamamlaması garanti olan Fenerbahçe, 1987-1988 sezonundan bu yana ligdeki en kötü sıralamayı elde etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak ligi 7. sırada tamamlaması garanti olan Fenerbahçe, 1987-1988 sezonundan bu yana ligdeki en kötü sıralamayı elde etti. Sarı-lacivertlilerin son 32 sezonda elde ettiği en kötü sıralama 6.'lık olmuştu.

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Süper Lig'de kötü günler geçiren ve Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde ilk kez bir lig maçına çıkarak ezeli rakibi Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, tarihin en kötü sezonlarından birisini yaşıyor. Süper Lig'i 7. sırada bitirecek olan sarı-lacivertliler, 1994-1995 sezonundan bu yana 18 takımla oynanan Süper Lig'deki en kötü performansını sergiledi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısını düşme hattında bitirmesine karşın sezonun ikinci yarısındaki performansıyla ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle başladığı bu sezonu ise, geçen yılın 1 sıra altında tamamladı. Geçtiğimiz sezon 46 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, bu yıl geride kalan 33 haftada 50 puan toplayarak geçen yılı puan anlamında geride bıraksa da, sıralama olarak tarihin en kötü performanslarından birisine imza attı.


7 şampiyonluk, 10 kez ikincilik yaşadı


1994-1995 sezonunda 16 takımdan 18 takıma çıkarılan Süper Lig'de önemli başarılara imza atan Fenerbahçe, geride kalan 26 sezonda 7 şampiyonluk yaşadı. 10 sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 3 kez üçüncü, 3 kez de dördüncülük elde etti. 2002-2003 sezonunda ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu performansını geçtiğimiz sene de tekrar etti ve 46 puanla sezonu 6. sırada tamamladı. 18 takımla mücadelede edilen periyotta ligi hiç 5. sırada tamamlamayan sarı-lacivertli ekip, bu sezon en kötü performansını sergileyerek sezonu 7. bitirdi.


32 yıl sonra en kötü performans


Süper Lig'de 20 takımla oynanan 1987-1988 sezonunu 55 puanla 8. sırada tamamlayan Fenerbahçe, o tarihten sonraki en kötü lig performansını ortaya koydu. 1988 yılından sonra ligdeki takım sayısı kademeli olarak düşürülürken, 1990-1991 sezonundan 1994-1995 sezonuna kadar ligde 16 takım yer aldı. 1994-1995 sezonunda 18 takıma çıkarılan Süper Lig, o tarihten bu yana aynı statüde oynanıyor. 32 yıl sonra ligdeki en kötü performansına imza atan Fenerbahçe, ayrıca ilk kez üst üste 2 sezon Avrupa Kupaları'nda yer alamayarak bir başka kötü performans ortaya koymuş oldu.


49 puan kaybetti


Geride kalan 33 maçta 14 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 19 karşılaşmada ise rakiplerine puan kaptırdı. 8 maçta sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 11 mücadeleden ise puansız ayrıldı. Geride kalan 33 haftada toplanması gereken 99 puanın 49'unu kaybederek zirvenin oldukça uzağında kalan ve sezonu hedefsiz şekilde tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon çıktığı maçlarda yüzde 50.5 puan kazanma başarısı göstererek 50 puanda kaldı. - İSTANBUL

Dünya Fenerbahçeliler Günü, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 32 yıl sonra en kötü Fenerbahçe - Son Dakika Spor
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