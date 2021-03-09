Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika

Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak

09.03.2021 08:11

Memleketleri olan Van'a 32 yıl sonra döndüler. Van'ın Gürpınar ilçesinde 400 kişiye istihdam sağlayacak olan ayakkabı fabrikası kuruldu.

32 yıl sonra memleketleri Van'a dönüp, ayakkabı fabrikası kurdular

VAN'ın Gürpınar ilçesinde yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayacak ayakkabı fabrikası tamamlandı. Van'dan 32 yıl önce İstanbul'a göç eden 2 iş adamının memleketlerinde kurduğu fabrikanın son hazırlıklar tamamlandı, en geç mayıs ayında faaliyete geçmesi planlanıyor. Fabrikada üretilecek ayakkabılar için de şimdiden 3 ülkeden siparişler alındı.

Türkiye'nin yüzölçümü olarak en büyük ilçesi olan Gürpınar'da belediye tarafından 6 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine fabrika inşa edildi. Vanlı olan ve yıllar önce İstanbul'a göç eden iş adamları Zeynel Çalı ile Mehmet Zeki Aygün tarafından açılacak olan ayakkabı fabrikasının ilk etabında yaklaşık 400 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. İnşaatı tamamlanan fabrikayı gezen ve son hazırlıklar için bilgi alan İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, İlçe Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile fabrika ortakları Zeynel Çalı ve Mehmet Zeki Aygün incelemelerde bulundu.

'GÜRPINAR'I AYAKKABICILIK SEKTÖRÜNDE ÜS YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

Belediye Başkanı Tanış, inşaatı tamamlanan fabrikanın birinci etap olduğunu, ikinci etabın ise Nisan ayında temelinin atılacağını, Güzelsu Hoşap'ta ise yapılacağını söyledi. Başkan Tanış, bu fabrikaları da bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, "Fabrika 6 bin 500 metrekare kapalı alanda ayakkabı sektöründe hizmet verilecek. Temennimiz ayakkabıcılık sektöründe Gürpınar'ı merkez haline getirmektir. Van merkezde tekstil var, burada da ayakkabıcılık sektörünü canlandırmaya ve merkez haline getirmeyi istiyoruz" diye konuştu.

'TERSİNE GÖÇÜ BAŞLATACAĞIZ'

Fabrika ortaklarından olan ve 32 yıl önce Van'ın Gevaş ilçesinden İstanbul'a göç eden Mehmet Zeki Aygün ise yıllardır yaşadıkları İstanbul'da gıda ve turizm alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi. Kendi memleketlerine böyle bir proje ile dönmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Aygün, "Ülkemize, milletimize, memleketimize faydalı olabilmek için sadece elimizle değil bedenimizi de taşın altında koyarak bu işe girdik. Bundan sonra, İstanbul'dan buraya tersine göçü yapmayı planlıyoruz. Bu bizim için bir gururdur. Biz bu projeyi gündeme getirdikten sonra 100 aileden fazla kişi bana ulaştı. ve memleketlerine dönüp doğduğu topraklarda çalışmak istediklerini bize illetiler" dedi.

FABRİKA AÇILMADAN 3 ÜLKEDEN SİPARİŞ ALINDI

Fabrikanın Dış Ticaret Genel Müdürü Vanlı Murat Özalp ise fabrikanın henüz açılmadan 3 ülkeden sipariş aldıklarını söyledi. Fabrikanın en kısa sürede faaliyete sokup siparişleri teslim etmek istediklerini belirten Özalp, "Fabrikamız henüz açılmadan Rusya, Tacikistan ve Kazakistan'dan siparişler aldık. İnşallah çok kısa sürede fabrikamızı faaliyete sokup bu siparişlerimizi yerlerine teslim etmek istiyoruz. Bizi en çok heyecanlandıran şey de doğup büyüdüğümüz Van'dan Rusya'ya, Tacikistan'a, Kazakistan'a buradaki hemşehrilemizin elinden çıkan ürünler gidecek ve orda bu ürünler kullanılacak olması" diye konuştu.

'ÜLKEMİZE FAYDALI OLMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'

Fabrikanın diğer ortağı olan Zeynel Çalı ise 20 yıldır İstanbul'da yaşadığını söyledi. İstanbul'da ham madde ve suni deri üzerine çalıştıklarını son 2 yıldır işsizliği görüp kendi memleketine dönüp yatırım yapmayı düşündüklerine belirterek, "Bölgedeki yetkililerle bir araya geldik. Daha sonra Belediyenin imkanlarıyla bu tesis kuruldu. Rabbim nasip ederse Nisan veya mayıs ayında ise faaliyete geçecek. En kötü ihtimal 350-400 kişiyi çalıştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizi, memleketimize, milletimize faydalı olmak için gereken çabayı sarf ediyoruz" diye konuştu.

Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak
Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak
Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak
Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak
Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak
Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak
Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak
Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak
Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak
Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak
Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak
Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak
Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak

İstanbul, İstihdam, Hisarcık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'daki ayakkabı fabrikası 400 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika


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