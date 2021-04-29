32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu - Son Dakika

32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu

29.04.2021 14:53
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu, System.String[]

32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu Filyasyon ekipleri Covid-19 testi pozitif çıkan Filiz Varol'un temaslılarını bulmak için yaptıkları aramada genç kadının, 32 yıldır görmediği ağabeyini buldu.

32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu

İSTANBUL - Filyasyon ekipleri Covid-19 testi pozitif çıkan Filiz Varol'un temaslılarını bulmak için yaptıkları aramada genç kadının, 32 yıldır görmediği ağabeyini buldu. İki kardeş, genç kadının karantina süreci bittikten sonra İstanbul'da buluştu.

Pandemiyle mücadelede büyük emek veren filyasyon ekipleri, temaslıları bulmak için çıktıkları yolda 32 yıldır birbirlerini görmeyen kardeşleri bir araya getirdi. Esenyurt'ta yaşayan görme engelli 35 yaşındaki Filiz Varol'un 28 Kasım'da Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, genç kadının yakınlarına ulaşmak için harekete geçti. Sistemde yapılan arama, Filiz Varol'a 32 yıldır görmediği ağabeyini getirdi. Anne ve babası 3 yaşındayken ayrılan ve yatılı okullarda kalan Filiz Varol, yıllar içinde yakınlarından ağabeyinin adını duydu ancak hiç görüşmedi. Ekiplerin telefonuyla kardeşinin Covid olduğunu öğrenen Niğde'de yaşayan ağabey Yaşar Varol, karantina süreci sonrası yaşadığı Niğde'den İstanbul'a gelerek kardeşiyle hasret giderdi. 32 yıl sonra bir araya gelen kardeşler sevinç yaşarken, Filiz Varol ağabeyine yıllarca kendisiyle iletişim kurmadığı için kırgın olduğunu belirtti. Filiz Varol, SABİM(Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi)'e "Filyasyon ekibi sayesinde ağabeyimi ve yeğenlerimi buldum" diyerek teşekkür mektubu yazdı.

"Covid olmasaydık hala görüşemeyecektik"

Yıllar sonra ağabeyi ile bir araya gelen Filiz Varol, "Covid testi verdik, pozitif çıkıyor filyasyon ekibi bana ulaşamayınca nüfus kayıt taramasından ağabeyimi buluyor. Görüştük ilk görüşmemizde ben çok şaşırdım, ağlamaktan konuşamadım. Beni hiç arayıp sormamış, bunca yıl görüşmemişiz. Covid'imiz bittikten sonra geldi bizim eve tanıştık, birkaç gün bizde kaldı. İşin açıkçası kırgınım ona, beni yıllarca niye arayıp sormamış? Biz Covid olmasaydık hala görüşemeyecektik, onunla ilgili bir bilgimiz olmayacaktı. Benim ondan şu şekilde haberim oluyordu, konuşmalarda senin bir ağabeyin var diye geçiyordu. Aynı evde kalmamışız küçükken çünkü onlar köyde başka bir evde kalıyormuş. Babamız bir annemiz ayrı, çok farklı bir duyguymuş. Nasıl bir arkadaş merhaba, nasılsın iyi misin diye konuşur ya bizde o şekildeyiz. Filyasyon ekiplerine sonsuz şekilde teşekkür ediyorum. Onlar bu bilgiyi vermeselerdi ben hala ağabeyime ulaşamayacaktım, Niğde Bor'da yaşıyormuş, 32 yıldır kendisiyle görüşmüyordum" dedi.

"Böyle bir şeye vesile olduğumuz için çok mutlu hissettik"

Kardeşleri buluşturdukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oktay Dokuz, " Filyasyon ekiplerimiz Filiz Hanım'ın pozitif bilgisi sisteme düşünce Filiz Hanım'ın yakınları sekmesine bakıyorlar. Orada ağabeylerinin olduğunu görüyorlar Niğde'de. Kendisine söylüyorlar ve Filiz Hanım'ın bu durumdan haberi olmadığını öğreniyoruz. Konunun detaylarını araştırınca Filiz Hanım'ın ağabeyi ve yeğenleri olduğu ortaya çıkıyor. Bu haberi biz SABİM hattından öğrendik. Filiz Hanım oraya bir teşekkür yazısı yazmış. Biz arkadaşlarla çok sevindik. Böyle bir şeye vesile olduğumuz için de gerçekten çok mutlu hissettik" diye konuştu.

32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu

Koronavirüs, Hisarcık, İstanbul, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu         
16:07
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
TFF'den Terim'e jet yanıt: Terim ve yardımcısı Davala küfür ettiği için ceza aldı, Belözoğlu ve yardımcısı Demirel ihlalleri aşmadı TFF'den Terim'e jet yanıt: Terim ve yardımcısı Davala küfür ettiği için ceza aldı, Belözoğlu ve yardımcısı Demirel ihlalleri aşmadı         
15:54
'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi 'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi         
15:46
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir         
15:02
Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi         
14:47
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor         
14:06
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 16:29:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement