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32 yıldır yatağa bağlı Aysel Özpınar 5 şiir kitabı çıkardı - Son Dakika

32 yıldır yatağa bağlı Aysel Özpınar 5 şiir kitabı çıkardı

15.06.2021 16:46

32 yıldır yatağa bağlı Aysel Özpınar 5 şiir kitabı çıkardı Niğde'de Huzurevinde 32 yıldır yatağa bağlı olarak yaşayan 66 yaşındaki Aysel Özpınar, 5 şiir kitabı çıkardı.

32 yıldır yatağa bağlı Aysel Özpınar 5 şiir kitabı çıkardı

NİĞDE - Niğde'de Huzurevinde 32 yıldır yatağa bağlı olarak yaşayan 66 yaşındaki Aysel Özpınar, 5 şiir kitabı çıkardı.

Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan Aysel Özpınar, omurilik tümöründen dolayı 32 yıldır yatağa bağlı olarak yaşadığını ve bu süreçte 5 şiir kitabı çıkardığını söyledi. Son olarak 'Ahi Ruh' isimli şiir kitabını çıkardığını söyleyen Özpınar; "1982 yılından beri şiir yazıyorum. Şiilerimi hiciv makamında yazıyorum. 40 yıldır yazıyorum. Eskiden yazıp bırakıyordum ama artık kitap çıkardım. Bana da bir meşguliyet oldu. 5 şiir kitabı çıkardım, en son kitabım ise 'Ahi Ruh' isimli şiir kitabıdır. Kitaplarımı bilgisayarda yazıyorum. Çoğu zaman aklımda tutuyorum. Sonra bunu yazıya döküyorum. Bazen not alıyorum ufak ufak. Şiirlerimi zorlamıyorum. Kendiliğinde geliyor. Kendi kedine yazdırıyor diyebilirim" dedi.

"32 yıldır karantinada sayılırım"

Koronavirüs sürecinde vatandaşlara seslenen Özpınar, "Ben 32 yıldır bir odanın içindeyim. Karantinada sayılırım. Bir kere bile 'canım sıkıldı' demedim. Kendime meşgale buluyorum. Canımın sıkıldığını anlamıyorum. Bazen gelirler duvardan seslenirler 'sıkılmıyor musun?' derler. Ben bu duvarları hiç görmüyorum. İnsanlar 3 gün karantinaya girdi. Bunalım geçiriyorlar. Aslında kurallara uyup bu virüs belasından kurtulmamız gerekiyor" dedi.

32 yıldır yatağa bağlı Aysel Özpınar 5 şiir kitabı çıkardı
32 yıldır yatağa bağlı Aysel Özpınar 5 şiir kitabı çıkardı
32 yıldır yatağa bağlı Aysel Özpınar 5 şiir kitabı çıkardı
32 yıldır yatağa bağlı Aysel Özpınar 5 şiir kitabı çıkardı

Rehabilitasyon Merkezi, Huzurevi, Niğde, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 32 yıldır yatağa bağlı Aysel Özpınar 5 şiir kitabı çıkardı - Son Dakika


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