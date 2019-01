32 Yıllık Hayat Arkadaşına Böbreğini Verdi

Kütahyalı Remziye Yıldırım, önce böbrek yetmezliği sonra da tüberküloz teşhisi konulan 32 yıllık hayat arkadaşı Selahattin Yıldırım'a böbreğini bağışladı.

AYŞE YILDIZ - Kütahyalı Remziye Yıldırım, önce böbrek yetmezliği sonra da tüberküloz teşhisi konulan 32 yıllık hayat arkadaşı Selahattin Yıldırım'a böbreğini bağışladı.



Kütahya'da yaşayan emekli Selahattin Yıldırım (54), 1 yıl önce iştah ve kilo kaybı, sık yorulma, kan değerlerinde düzensizlik gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Yıldırım'a, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan tahlillerde böbrek yetmezliği teşhisi konularak nakil olması önerildi.



Yıldırım'ın 49 yaşındaki 32 yıllık hayat arkadaşı Remziye Yıldırım, eşinin diyalize girmemesi ve zaman kaybedilmemesi için böbreğini vermek istedi.



Nakil için yapılan tahlillerde Selahattin Yıldırım'ın aynı zamanda tüberküloz olduğu tespit edildi. Kütahya'ya dönen Yıldırım, tüberküloz tedavisi gördü. Eşi Remziye Yıldırım da böbreğinde bir problem çıkmaması için 6 ay boyunca ağrı kesici dahi kullanmadı.



Yıldırım, tedavilerini tamamlayarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne kontrol için geldi. Tetkikler sonucu uygunluğu onaylanan Yıldırım'a, merkezin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, eşinin böbreğini nakletti.



Remziye Yıldırım, hayat arkadaşının sağlığına kavuşmasıyla mutluluk gözyaşı döktü.



"Ben can olacağım dedim"



Hastanede eşinin başından ayrılmayan Remziye Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böbreğini seve seve verdiğini söyledi.



Yıldırım, "22 ve 30 yaşında iki kızımız var. Onlar da böbreğini vermek istedi ama hayat arkadaşıma ben can olacağım dedim. Önce kalbimi sonra böbreğimi kaptırdım, şimdi tam bir bütün olduk. Nakilden sonra yüzü gülmeye başladı." ifadelerini kullandı.



Eşine "Böbreğime çok iyi bak. Ona göre yediğine içtiğine özen göster." diyen Remziye Yıldırım'a Selahattin Yıldırım da "Emanetine çok iyi bakacağım. Hakkını ödeyemem" karşılığını verdi.



"Artık bölünmez bir parçayız"



Selahattin Yıldırım böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunda eşinin nakil için gönüllü olduğunu anlattı.



"Eşim gönüllü böbreğini verdi, ona çok teşekkür ediyorum. Artık bölünmez bir parçayız. Çok şükür kurtuldum, iyiyim, gezebiliyorum." diyen Yıldırım, organ bağışı çağrısında da bulundu.



Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 2019'a hızlı girdiklerini, başarılı karaciğer ve böbrek nakillerinin devam ettiğini söyledi.



Hastalara daha iyi hizmet vermek için çabaladıklarını belirten Aydınlı, "Her geçen yıl, sayı, kalite ve yapılan işlerin çeşitliliği bakımından çıtayı bir üste koyuyoruz. Bu yıl hem bilimsel faaliyetlerimize devam edeceğiz hem de yurt içi ve dışından bilim insanlarımızla toplantılar yapacağız. Teknolojinin bize sunduğu imkanlarla farklı ameliyatlar yapacağız." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var

Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi

Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı