320 işitme engelli ebeveynin hayatı kolaylaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 320 işitme engelli ebeveynin hayatı kolaylaştırıldı - Son Dakika

320 işitme engelli ebeveynin hayatı kolaylaştırıldı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2 buçuk yıl önce başlatılan "Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin Projesi" kapsamında dağıtılan bebek sesi algılayıcısı, 320 işitme engelli ebeveynin hayatını kolaylaştırdı.

320 işitme engelli ebeveynin hayatı kolaylaştırıldı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2 buçuk yıl önce başlatılan "Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin Projesi" kapsamında dağıtılan bebek sesi algılayıcısı, 320 işitme engelli ebeveynin hayatını kolaylaştırdı.


Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına yön veren büyükşehir, "Engelli Dostu Kent" imajına yaraşır çalışmalarla dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin Projesi"nde ebeveynlere dağıtılan bebek sesi algılayıcısı onların adeta "kulağı" oldu.


Proje hakkında bilgi veren Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Serdar Tolay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, göreve geldiğinde, tüm engelli gruplarının hayatını kolaylaştırmak ve onların yaşamlarına dokunmak üzere projeler üretmeye devam ettiğini söyledi.


Projeye başladıklarında bebekleri olduğunu tespit ettikleri 160 işitme engelli aileye cihazları dağıttıklarını belirten Tolay, ardından daha fazla aileye ulaşmak için dernekler ve nikah daireleriyle iş birliği yaptıklarını bildirdi.


Tolay, " Avrupa'da bu işlerde kullanılan birtakım cihazlar bulunuyor ancak bunlar çok yüksek maliyetliydi, ailelerin bunları alabilecek maddi gücü yoktu. Bu cihazları belediye olarak biz dağıtmaya karar verdik. Anne, cihazı beline bağlayabiliyor, titreşimi var, ışık da yanıyor. Anlıyor ki bebeği ağladı, bebeğiyle ilgileniyor. Baba akşam eve geldiğinde anneyle sohbet ediyor, uyuyan bebekleri ağladığında duymuyorlar. Cihazlarını yanlarına alıyorlar. Bebeklerini duymuş oluyorlar. Uyudukları zaman yanlarına alıyorlar. Titrediği zaman anlıyorlar ki bebek ağlıyor, kalkıyorlar. İşitme engelli ebeveynlerin, bebekleri olduğunda genellikle anne ve babalarından veya yakınlarından yardım almak durumunda kalıyorlardı, büyükşehir olarak, bu sıkıntılı duruma çözüm odaklı yaklaştık, etkili bir proje geliştirdik. Uygulamaya aldığımız projenin geri bildirimleri çok ama çok iyi, işitme engelli ebeveynler artık hayatından memnun, bebek ağladığında anne veya baba, hemen bebeğinin başında oluyor, onun ihtiyacını karşılıyor" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Bebek, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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