Son Dakika Haberleri: 320 maden sahası yeniden ihale edilecek
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320 maden sahası yeniden ihale edilecek

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 320 maden sahasını aramalara açmak üzere yeniden ihale edecek.

320 maden sahası yeniden ihale edilecek, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 320 maden sahasını aramalara açmak üzere yeniden ihale edecek.

Konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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