323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi

27.07.2022 16:43
323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi

323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki yolcu gemisi Costa Venezia, 7'nci kez Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Türkiye'nin tatil cennetlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Costa Venezia isimli dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

İzmir Limanı'ndan gelen 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı 5 bin 260 yolcu kapasiteli gemide İtalyan, İspanyol, Alman ve Fransız olmak üzere toplam 1712 yolcu, 1011 mürettebat bulunuyor.

5 YILDIZLI OTEL İMKANI SUNUYOR

13 restoran, 7 bar, 4 havuz ve jakuzi, aqua park ile bir macera parkı, tiyatro salonu, disko, casino, internet cafe, 4D Sinema, mağazalar, kütüphane, çocuk kulübü, terapi havuzu, Türk hamamı, sauna, rahatlama - dinlenme bölümleri, spor salonu, masaj odaları ve solaryum bulunan gemi, 5 yıldızlı bir otel imkanı sunuyor.

Dev kruvaziyer, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Pire Limanı'na hareket edecek.

YORUMLAR
500
Şehit babası isyan etti: 'Artık karara bağlansın' Şehit babası isyan etti: 'Artık karara bağlansın' Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı
16:13 ABD'li vatandaşın soğukkanlılığı görenleri şoke etti! Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı
15:52 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı 'Mesut Özil' sözleri! Jorge Jesus neden istemedi?
15:51 İstanbul'da geçen sene tecavüze uğrayan kadın, ölü doğurduğu bebeği çöpe attı
15:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in son durumunu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu: Kan değerlerini toparladık, 300 gram kilo aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 16:56:03. #1.11#
SON DAKİKA: 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement