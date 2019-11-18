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325 bin kişi her gün bir ülkede mesai yapıp, başka ülkede dinleniyor
6 saat önce
İşyeri İsviçre’de olan ancak yakın ülkelerde ikamet eden 325 bin kişi her gün iş için bu ülkeye gelip gidiyor. En fazla giriş çıkış ise Fransa’dan.
İsviçre'de çalışan ancak başka ülkelerde oturan 325 bin kişi bu ülkeye günü birlik giriş çıkış yapıyor.
İsviçre, Avrupa'da kiraların en pahalı olduğu ülkelerin başında geliyor. Özellikle Cenevre'de kiralar oldukça yüksek. İşyeri İsviçre'de olan ancak yakın ülkelerde ikamet eden 325 bin kişi her gün iş için bu ülkeye gelip gidiyor. En fazla giriş çıkış ise Fransa'dan.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:49
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