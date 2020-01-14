325 kiloluk orkinos görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sultanbeyli'de bir balıkçıda sergilenen 2,7 metre uzunluğundaki orkinos şaşkına çevirdi. 325 kilo ağırlığındaki orkinosla selfie çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.

Çanakkale'de balıkçıların ağına takılan dev orkinos, Sultanbeyli'de bir balıkçıda sergilenmeye başladı. 2 metre 70 santim uzunluğundaki dev balık görenleri şaşkına çevirdi. 325 kilo ağırlığındaki dev orkinos, alışveriş yapmak için balıkçıya uğrayan vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, dev orkinosla selfie çektirmek için sıraya girip birbirleriyle yarıştı.

Orkinosu sergileyen balıkçı Volkan Sağdıç, "325 kilo ağırlığında, 2 metre 70 santim. Sultanbeyli'ye geldi yine, herkesi bekliyoruz" dedi.

(İHA)