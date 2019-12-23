328 bin metre yol çizgi çalışması yapıldı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi bu yıl 328 bin metre yol çizgi çalışması yaptı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi yaya ve trafik güvenliğini en üst seviyede sağlamak amacıyla il genelinde başlatmış olduğu yatay ve düşey işaretleme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde trafik güvenliğini arttıran, araçların düzenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştıran yol çizgi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 328 bin metre yol çizgi çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından; 2019 yılı içerisinde 30 ton boya kullanılarak çalışmaların tamamlandığı ve ulaşıma açılan toplam 81 bin metre uzunluğundaki ulaşım ağında 328 bin metre yol çizgi çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi yaya trafiğinin yoğun olduğu ana arterler ile okul önlerinde başlattığı çalışmalar kapsamında 2019 yılı içerisinde 405 adet yaya geçidi ile okul önlerine 734 adet önce yaya figürü yapılarak trafikte yaya güvenliğini oluşturmaya çalışıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi yol çizgi çalışmalarının yanında 6 bin 787 adet trafik levhalama çalışması gerçekleştirerek, sürücülerin daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollarda ikaz ve uyarı levhaları, yaya geçidi, refüj ve yol çizgi çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmaları da Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor.



Yapılan çalışmalarla olası kazaların önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi ilçelerde devam eden gurup yolları ile yeni açılan yollarda da yatay ve düşey işaretleme çalışmalarına devam ediyor. - MALATYA