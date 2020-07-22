"329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemesi cuma günü hesaplara yatıyor" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart dönemini kapsayan çiğ süt destek ödemelerinin cuma günü ödeneceğini açıkladı.

2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı döneminin çiğ süt destek ödemelerinin Cuma günü ödeneceğini açıklayan Bakan Pakdemirli, "2020 yılı Ocak, Şubat, Mart dönemi, Çiğ Süt Desteği Ödemesi kapsamında, 254 bin 300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira destek ödemesini; 24 Temmuz Cuma günü saat 18.00'dan sonra ödüyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.

(İHA)