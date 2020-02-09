33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi başladı - ADDİS - Son Dakika

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33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi başladı - ADDİS
6 saat önce
Bayrak detayları 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanların gelişi Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:17 Kaynak: AA
Bayrak detayları
33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanların gelişi Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı.
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