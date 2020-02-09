33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi başladı - ADDİS - Son Dakika
Son Dakika Güncel 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi başladı - ADDİS - Son Dakika

33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi başladı - ADDİS

6 saat önce

Bayrak detayları 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanların gelişi Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı.

Bayrak detayları

33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanların gelişi Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı.

33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi başladı - ADDİS

Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:17 Kaynak: AA
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