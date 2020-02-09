33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - BM Genel Sekreteri Guterres - ADDİS - Son Dakika

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33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar

BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı. Toplantıya katılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres konuşma yaptı.