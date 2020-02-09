33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye - ADDİS - Son Dakika

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33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye - ADDİS
6 saat önce
Bayrak detayları 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:31 Kaynak: AA
Bayrak detayları
33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı. Toplantıya katılan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye konuşma yaptı.
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