33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü - ADDİS - Son Dakika
Son Dakika Güncel 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü - ADDİS - Son Dakika

33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü - ADDİS

9 dakika önce

Aile fotoğrafı çekilmesi 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi oturumuna gelenler Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün konuşma yapması 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği binasında düzenlenen oturumla başladı.

Aile fotoğrafı çekilmesi

33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi oturumuna gelenler

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün konuşma yapması 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği binasında düzenlenen oturumla başladı. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü oturumda konuşma yaptı.

33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü - ADDİS

Mevlüt Çavuşoğlu, Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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