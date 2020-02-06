33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü - ADDİS - Son Dakika

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33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü - ADDİS
9 dakika önce
Aile fotoğrafı çekilmesi 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi oturumuna gelenler Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün konuşma yapması 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği binasında düzenlenen oturumla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:44 Kaynak: AA
Aile fotoğrafı çekilmesi
33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi oturumuna gelenler
Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün konuşma yapması 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği binasında düzenlenen oturumla başladı. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü oturumda konuşma yaptı.
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