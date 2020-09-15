33. Ahilik Haftası - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, esnaf temsilcileri ve kent merkezinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, 33. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, oda başkanları ve esnaflarla buluştu.

Valilik konferans salonunda esnafların Ahilik bayramını kutlayan Akın, Ahilik felsefesinin merkezi Kırşehir'de esnafların birlikte hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Ahilik ilkelerinin ticaret hayatında tam manasıyla uygulandığında daha kaliteli üretimin sağlanabileceğini vurgulayan Akın, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle Ahilik Haftası kutlama programında bazı kısıtlamalar yaptık. Alınan her türlü tedbire uyarak, kuralları uygulayarak salgın sürecini sağlıklı bir şekilde atlatıp eski güzel günlere en kısa sürede dönmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk ise koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlanan Ahilik Haftası'nın, gelecek yıllarda yine coşkuyla kutlanacağını belirtti.