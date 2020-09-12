33. Ahilik Haftası'na doğru - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 33. Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, Ahilik Teşkilatı ile sosyal hayatı düzenleyen Ahi Evran-ı Veli'yi anmak ve onun ilkelerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen "Ahilik Haftası"nın bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanacağını anımsattı.

Ahilik geleneğini yaşatmak, bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla etkinliklerin yapıldığını aktaran Akın, koronavirüs salgını nedeniyle Ahilik Haftası etkinliklerinin kısaltılmış programlar şeklinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Akın, "Ahilik Haftası kutlamalarında her ne kadar kısaltılmış programlar seçilse de Ahi Şehri Kırşehir'e yakışır bir şekilde gerçekleştirmenin gayreti içinde olacağız. Bu sene 33.'sünü kutlayacağımız Ahilik Haftasının hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu ise Ahi Evran-ı Veli'nin önderliğinde gelişen Ahilik Teşkilatı'nın başta esnaflar olmak üzere toplumun bütün kesimine haktan ve doğrudan yana durmayı öğütlediğini bildirdi.

Ekicioğlu, Ahi Evran-ı Veli'nin, toplumsal düzenin ve birliğin sağlanması için farklı bir bakış

açısı geliştirerek, üretmenin, adaletli bölüşmenin ve dayanışma kültürünün gelişmesine

büyük katkı sağladığını belirtti.

Ahilik

Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin öğretileriyle bir ve beraber olarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Ekicioğlu, "Türk ekonomisinin bel kemiği olan esnaf ve

sanatkarlarımız tarihinden aldığı bu güçlü mirası koruyarak evrensel değerlerle

bütünleşerek ilerlemelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle Ahi Evran-ı Veli'yi bir kez daha saygı ve rahmetle

anıyor, başta esnaflarımız olmak üzere bütün ticaret erbabının ve halkımızın 33. Ahilik Haftası'nı kutluyorum." sözlerini kullandı.