Son Dakika Haberleri: 33. Altın Karagöz Halk Dansları yarışması tüm hızıyla devam ediyor
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33. Altın Karagöz Halk Dansları yarışması tüm hızıyla devam ediyor

53 dakika önce

33. Altın Karagöz Halk Dansları yarışması tüm hızıyla devam ediyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 58. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında düzenlenen 33. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kültür Sanat
33. Altın Karagöz Halk Dansları yarışması tüm hızıyla devam ediyor
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 58. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında düzenlenen 33. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 3'ncü gününde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Moldova, Filipinler, Gürcistan, K.K.T.C, Macaristan, Şili ve Cezayir katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 33'üncü Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında 29 ülkeden Bursa'ya gelen dans grupları, yarışmanın 3'üncü gününde şehrin dört bir yanında gösteriler düzenlendi. Nilüfer Nazım Hikmet Kültürevi'nde; Makedonya, Çin, Dağıstan, Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde; Bosna Hersek, Senegal, Hürriyette; Bulgaristan, Özbekistan Huzurevi'nde; Moldova, Filipinler, Özbekistan, Koruparkta; Gürcistan, Bosna Hersek, Dağıstan, Podyumpark'ta; Kıbrıs, Çin, Mudanya'da; Şili, Cezayir, Kuzey Makedonya ve Kent Müzesi'nde Macaristan, Bulgaristan, Senegal'in yapmış olduğu gösteriler şehrin dört bir yanına adeta renk kattı.
Halk dansları yarışmasının coşkusu tüm Bursa'yı sararken Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda "Moldova, Filipinler, Gürcistan, K.K.T.C, Macaristan, Şili ve Cezayir ülkeleri yer alırken; Bursa dans ekiplerinden, 1326 Osmanlı Kılıç Kalkan Okçular ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Bursa Anadolu Lisesi Halk Dansları Topluluğu, Bursa Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü, Bursa Uludağ Kültür Sanat Folklor ve Turizm Derneği, Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü, Zafer Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü sahne aldı. Yarışma gecesinde yerli dans topluluklarına plaket takdim edilirken Bursa halkı yapılan dans gösterilerini dakikalarca ayakta alkışladı.
33. Altın Karagöz Halk Dansları yarışması tüm hızıyla devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 05:42 Kaynak: İHA
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