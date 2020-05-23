33 askerin şehit olduğu terör saldırısı 27 yıldır hafızalardan silinmedi - Son Dakika

33 askerin şehit olduğu terör saldırısı 27 yıldır hafızalardan silinmedi

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giden sivil ve silahsız 33 askeri şehit eden PKK'lı teröristlerin hain saldırısı, aradan geçen 27 yıla rağmen unutulmadı.

33 askerin şehit olduğu terör saldırısı 27 yıldır hafızalardan silinmedi, System.String[]

Bingöl- Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giden sivil ve silahsız 33 askeri şehit eden PKK'lı teröristlerin hain saldırısı, aradan geçen 27 yıla rağmen unutulmadı.

Değişik şehirlerde 27 yıl önce acemi birliklerini tamamlayan askerler, usta birliklerine gitmek üzere Malatya'daki toplanma merkezine teslim oldu.

Burada gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından otobüse bindirilen çoğu acemi ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu silahsız askerleri taşıyan otobüsler, 24 Mayıs 1993'te Bingöl'e doğru yola çıktı.

Peş peşe giden otobüsler, aynı gün 18.00 sıralarında Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkisinde pusuya düşürüldü. Teröristler, otobüsten indirip kırsala götürdükleri sivil kıyafetli askerleri, sabaha doğru sıraya dizerek şehit etti. Hain saldırıdan 3 asker de yaralı kurtuldu.


Hafızalardan silinmeyen bu saldırı "33 Asker Olayı" olarak tarihe geçti.

Şehitler için 33 temsili mezar

Bütün Türkiye'yi yasa boğan saldırıda şehit edilen 33 asker için ilk olarak olayın yaşandığı Bingöl-Elazığ kara yolunun 13. kilometresindeki Anıttepe mevkisinde temsili mezarlardan oluşan anıt yapıldı.

Burada 33 askerin temsili mezarları ve 33 metre yüksekliğinde Türk bayrağı şeklindeki anıt, vatandaşların daha rahat ziyaret edebilmesi için aynı bölgede yolun hemen kenarına taşındı. "Bingöl 33 Er Şehitler Anıtı" 33 askerin temsili mezarı, her şehit için bir bayrak ve bir anıttan oluşuyor.

Şehitlerin mezarlarından toprak getirildi

Ormanlık alanda bin 570 kurşun sıkılarak şehit edilen askerlerin naaşları, memleketleri olan 17 ilde defnedildi. Anıt yapılırken, Anıtkabir ve şehitlerin kabirlerinden getirilen toprak, temsili mezarlara serpildi.

Şehitlerin isimleri

Yaşları 21-26 arasındaki şehitlerin isimleri ve memleketleri şöyle:

"Abdullah Kara- Antalya, Adem Zongur- Kırıkkale, Ahmet Apak- Denizli, Ahmet Aran- Manisa, Ali Arar- Konya, Aydın Kuzey- Çanakkale, Baki Umutlu-Denizli, Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar, Cavit Yaman- Samsun, Ercan Çobanoğlu-Denizli, Erkan Kaçan-Konya, Hasan Gültutan- Hatay, Haydar Aslan- Trabzon, Hikmet Özdemir-Malatya, Hilmi Şahin-Konya, Hüseyin Çelik-Denizli, İbrahim Erten-Konya, İlyas Uyar-Konya, Mehmet Öztürk- Denizli, Mehmet Tura- Adana, Mevlüt Özkan-Konya, Murat Elibol-Çanakkale, Murat Menteş- Bolu, Musa Sarıgöz- Osmaniye, Mustafa Koçanoğlu-Denizli, Mustafa Yılmaz-Konya, Nihat Odabaşı- Kastamonu, Ramazan Akkaya-Kastamonu, Selahattin Aysan- Isparta, Şenol Cansız-Samsun, Şeref Tay-Denizli, Uğur Bozacı- İstanbul, Ünal Kalafat-İstanbul.

Anma töreni yapılmayacak

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, şehitliği gezerek dua etti.

Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıl anma törenleri düzenlenmeyeceğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın kanlı ve kirli yüzünü, 27 yıl önce silahsız, savunmasız 33 eri şehit ederek bir kez daha gösterdiğini belirten Sözen, "Bu askerlerimizin hiçbir suçu yoktu. Bunlar sivildi, savunmasızdı. Malatya'da araçlarına bindirilmek suretiyle doğudaki birliklerine gidiyordu. 24 Mayıs günü kalabalık terörist grubu, onları araçlarından indirerek ilerideki ormana götürmek için peş peşe dizdi ve alıkoydu." dedi.

"Terör örgütü gelenek ve göreneklerimizden anlamıyor"

Yakındaki köyden geçtikleri sırada yaşlı bir kadının, ormanlık alana götürülen askerlerin bırakılması için teröristlerin ayaklarına tülbentini attığını anlatan Sözen, şöyle devam etti:

"Yaşlı teyzemiz Hatice Çalbay, başındaki, iffeti temsil eden başörtüsünü, insanlıktan nasiplenmeyen PKK terör örgütü mensuplarının ayağının altına atmak suretiyle 'Askerleri serbest bırakın, onları katletmeyin.' deyip yalvarmıştır. Buna rağmen PKK, örflerimizden, adet ve geleneklerimizden anlamadığını bir kez daha gösterip başörtüsünü çiğneyerek, askerleri götürüp ilerideki ormanlık alanda sabah ezanına doğru yan yana dizerek, üzerlerine binlerce kurşun sıkmak suretiyle şehit etti."

Sözen, bu olayla terör örgütü PKK'nın insanlıktan nasiplenmemiş, dinden imandan anlamayan, asla Kürt ve Müslüman olmayan marjinal bir örgüt olduğunu bir kez daha bütün dünyaya gösterdiğini dile getirerek, "Bu olay şehit ailelerimiz gibi Bingöl halkının yüreğine de kor olup düştü. Bingöl halkı bu olayın üzüntüsünü yıllarca yaşadı." ifadelerini kullandı.

Böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Sözen, şunları kaydetti:

"İnşallah terör, bölgemizin, ilimizin ve ülkemizin kaderi olmaktan çıkar. Bu ülke hepimize yetecek kadar güzellikler, zengin doğal kaynaklarla dolu. Birbirimizle hiçbir sorunumuz yok. Terörle, terör örgütü PKK ve onlara destek verenlerle sorunumuz var. İnşallah İçişleri Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin kararlılığıyla PKK terör örgütü dağlarımızda bitecek."

"Bingöl halkı her zaman terörün karşısında"

Yurt Savunması Diyarbakır Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Osmanoğlu da şehitleri anmak için Bingöl'e geldiğini söyledi.

Osmanoğlu, "Her sene 24 Mayıs'ta aziz şehitlerimizin anısını yaşatmak ve dua etmek için kalabalık bir kitle olarak buraya geliyoruz. Maalesef bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle toplu olarak gelemedik. Sadece birkaç arkadaşla geldik." diye konuştu.

Bingöl Şehit Aileleri Malulleri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan ise kent halkının her zaman terörün karşısında yer aldığını, şehit aileleri gibi yıllardır bu olayın acısını yaşadığını belirtti.

Elazığ, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 33 askerin şehit olduğu terör saldırısı 27 yıldır hafızalardan silinmedi - Son Dakika

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