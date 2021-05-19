33 ayrı suçtan yakalanma kararı olan firari yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de toplamda 33 ayrı suçtan yakalanma kararı bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlular ile mücadelede yürütülen faaliyetler kapsamında çeşitli illerde işlemiş olduğu suçlardan dolayı hakkında 33 yakalanma kararı olan şahıs yakalandı. Şahsın 27 dolandırıcılık, 3 tehdit, 1 hakaret, 1 şantaj ve cezaevi firarisi olduğu, toplam 33 ayrı suçtan yakalanma kararı bulunduğu öğrenildi. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyon ile firari Kamil Koç, Alpu'ya bağlı Sakarıkaracaören Mahallesi'nde ikamet eden babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Alpu ilçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan cezaevi firarisi Kamil Koç, Beylikova Adliyesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR