33 çiftçiye "Zirve fasulye" tohumu dağıtıldı
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 33 üreticiye İl Özel İdaresi kaynaklı "Zirve fasulye" tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 33 üreticiye İl Özel İdaresi kaynaklı "Zirve fasulye" tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilçemiz Karakür köyünde kuru fasulye yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Kütahya İl Özel İdaresi bütçesinden temin edilen "Zirve çeşiti kuru fasulye" tohumunu 33 adet üreticimize üretici başına 3 dekar alanda ekilmek üzere toplam 825 kilogram tohum, Korona virüs ile mücadele tedbirlerine dikkat edilerek dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu tohum desteğinden faydalanan 65 yaş üstü üreticilerimize Vefa Sosyal Destek Programı kapsamında ilgili tohumlar bizzat evlerinde kendilerine teslim edildi. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 11:52 Kaynak: İHA
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