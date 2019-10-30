Son Dakika Haberleri: 33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı
Son Dakika 3. Sayfa 33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı

33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı

1 saat önce

33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldıBATMAN - Batman'a getirilen aralarında kadın, çocuk, hasta ve yaşlı 33 düzensiz Afgan göçmen Batman Şehirlerarası Otobüs terminaline bırakıldı.

33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı

BATMAN - Batman'a getirilen aralarında kadın, çocuk, hasta ve yaşlı 33 düzensiz Afgan göçmen Batman Şehirlerarası Otobüs terminaline bırakıldı. Geceyi otobüs terminalinin içinde uyuyarak geçiren göçmenler ifadeleri alınmak üzere Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Geceyi otobüs terminalinde geçiren ve beton üzerinde uyuyan göçmenlerin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine göçmenler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılacak işlemlerinin ardından göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı

Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
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