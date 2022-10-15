33 evden 3 milyonluk hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

33 evden 3 milyonluk hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

15.10.2022 13:21
33 evden 3 milyonluk hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da 33 eve girerek yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL'da 33 eve girerek yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin sokak sokak dolaşarak, hırsızlık yapacakları evleri seçtikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, artan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kamera kayıtlarında şüphelilerin sokaklarda dolaşarak hırsızlık yapacakları evleri belirlediği, genellikle apartmanlara tırmanarak dairelere girdiği görüldü. Polis kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheli Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Emircan A.(19) ile Ferhat Ö.(30) isimli şüphelilerin sorgularında Esenyurt'ta 17, Avcılar'da 5, Bağcılar'da 4, Bahçelievler'de 7 olmak üzere toplam 33 evden hırsızlık yaptığı, yaklaşık 3 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı tespit edildi. Çok sayıda suç kayıtları olan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi | İSTANBUL- 33 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi | İSTANBUL- 33 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı 33 EVDEN 3 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI 33 EVDEN 3 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaynak: DHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 33 evden 3 milyonluk hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:09 Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız
15:48 Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak
15:40 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden Billur Kalkavan'a veda...
15:40 Türkiye maden şehitlerini uğurluyor! Cenazelerden yürek yakan görüntüler...
15:20 FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi
15:10 Maden faciasında şehit olan Aziz Köse'nin 15 gün önce baba olduğu öğrenildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı
14:54 40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının Mehmet Hattat'a ait olduğu öne sürüldü
14:50 20 yaşındaki genç kız sahilde yanında bir tabancayla ölü bulundu
14:36 İstanbul'da Un Kapanı Köprüsü'nde at üstünde yolculuk! İlginç anlar kameralarda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 16:29:41. #1.11#
SON DAKİKA: 33 evden 3 milyonluk hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement