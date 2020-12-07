Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu - Son Dakika

Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu

07.12.2020 15:40

Son dakika haberleri... - 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu İngiltere'nin istediği çocuk bulundu Jandarmanın elinden kaçırılan çocuk 4 yıl sonra annesine kavuştu Annenin 4 yıllık mücadelesi mutluluk gözyaşlarıyla son buldu Şanlıurfa'da 33 gün önce haciz için gelen annesinden ve...

- 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu

İngiltere'nin istediği çocuk bulundu

Jandarmanın elinden kaçırılan çocuk 4 yıl sonra annesine kavuştu

Annenin 4 yıllık mücadelesi mutluluk gözyaşlarıyla son buldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 33 gün önce haciz için gelen annesinden ve jandarmanın elinden kaçırılan Şariban, bulunarak annesine teslim edildi. Acılı anne Zübeyde Kocaman, 4 yıldır ayrı olduğu kızına göz yaşları arasında kavuştu.

İngiltere'de yaşayan Zübeyde Kocaman ile Halil Yıldız 10 yıl önce İstanbul'da tanışarak dini nikahla evlendi. Eşiyle birlikte Şanlıurfa'ya gelen Zübeyde Kocaman iddiaya göre eşinin evli ve çocuklarının olduğunu öğrendi. Eşiyle anlaşamayan Kocaman, Şanlıurfa'dan ayrılarak İngiltere'ye döndü. Burada hamile olduğunu öğrenen Zübeyde Kocaman, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yaklaşık 3 yıl kızı Şariban'la birlikte İngiltere'de yaşayan Zübeyde Kocaman, 4 yıl önce Elazığ'da yaşayan annesini ziyarete geldiğinde eşi Halil Yıldız kızı Şariban'ı zorla alıkoydu.

Hukuki mücadele başlattı

Çocuğunu almak için hukuki mücadele başlatan anne Zübeyde Kocaman'ın 2017'de Şanlıurfa Aile Mahkemesine açtığı velayet davasında çocuğun velayetinin anneye verilmesi yönünde karar verilirken, 2016'da baba Yıldız'ın açtığı velayet davasında ise mahkeme yine çocuğun anneye verilmesi yönünde karar çıktı. Karara rağmen bana Yıldız, küçük kızı annesine vermedi.33 gün önce İngiltere'den Şanlıurfa'ya gelen anne Zübeyde Kocaman, savcılığa başvurarak velayeti kendisinde olan kızının icra yoluyla verilmesini istedi. Yapılan araştırmada Şehriban'ın Haliliye İlçesine bağlı Yıldız kırsal Mahallesi İlk Okulunda okuduğu belirlendi. Jandarma ekipleri anneyi yanlarına alarak kızın yaşadığı kırsal mahalleye gitti. Mahallede çıkan olaylar esnasında Halil Yıldız'ın yakınları küçük kızı kaçırdı.

Kızının peşini bırakmadı

Yaşanan olay üzerine Anne Zübeyde Kocaman, Türkiye'deki İngiltere Başkonsolosluğuna ve Türk adli makamlara başvurarak, hayatından endişe ettiği kızının bulunmasını talep etti. Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği daha öncede iletişime geçtiği Türk Dışişleri Bakanlığı'na kızın bulunması talebini yineledi. Başvurunun üzerine Türk Adalet ve İçişleri İç işleri Bakanlığı harekete geçti. Savcılık tarafından çocuğun aranması için talimat çıkarılırken, Şariban'ın babasına ait 2 adreste arama yapıldı. Şariban'ın kaçırılması olayında karışan ve cep telefonu görüntülerine yansıyan herkes, polis ve jandarmanın arama, takip listesine girerken, kızın kısa sürede bulunması için güvenlik güçlerinden oluşan özel ekip kuruldu.

Çocuğun saklanabileceği bir çok evde arama yapan jandarma ekipleri, akşam saatlerinde kızı bulmayı başardı. Jandarma tarafından alınan küçük kız, Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne götürüldü. Öğle saatlerinde polis evine getirilen kız annesine teslim edildi.

Olayın geçmişi

Ekim ayında Şanlıurfa'ya gelip Başsavcılığa başvuran anne Zübeyde Kocaman, velayeti kendisine verilen kızını icra kanalıyla teslim alabilmek için başvurunca başsavcılık tarafından jandarmaya çocuğun bulunduğu yerden alınarak anneye teslim edilmesi talimatı verildi. Şariban'ın Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Yıldız Mahallesindeki ilkokulda okuduğunu tespit eden jandarma kız çocuğunu almak için mahalleye gitti. Okulda ellerinde sopalarla jandarmalara mukavemet gösterip hakaretler savuran ve baba Halil Yıldız'ın yakınları olduğu öğrenilen şahıslar, jandarma ekiplerini engelleyerek çocuğu kaçırdı. Çocuğun jandarmanın elinden zorla alınarak kaçırıldığı anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kayıt altına alındı. Kaçırılma olayı üzerine başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında baba Halil Y, İzzettin Y, Bakır Y, Mahmut Y ve Ahmet Y. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Mahmut Y. tutuklanıp diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızın kaçırılma anları anbean görüntülere yansıdı

Olay anında çekilen cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, Mahalle Muhtarı Bakır Yıldız'ın ve yanındakilerin kız çocuğunu jandarmaların elinden zorla alarak kaçırdığı tespit edilirken, Olay yerindeki Celal Yıldız isimli şahsın ise jandarmalara "Siz kızı Avrupa'ya götürüp gavurlara teslim edeceksiniz. Allah'tan korkmuyor musunuz" dediği belirlendi. Görüntüler Muhtar Bakır Yıldız'ın çocuğu jandarmalardan alarak İzzettin Yıldız'a verdiği İzzettin Yıldız'ın ise koşarak okulun az ilerisinde bulunan gri renkli bir araçla çocuğu olay yerinden kaçırması da yer aldı. Muhtar Bakır Yıldız'ın görevli jandarmalara ettiği hakaret ve küfürlü ifadeler ile Jandarma Astsubayının "Muhtar bunun hesabını verecek" dediği anda muhtarın tekrardan küfürlü yanıt vermesi de kameralarla ilgili çözümleme tutanağında yer aldı.

İngiltere geri istiyor, Tükiye'de özel ekip kuruldu

Yaşanan olay üzerine Anne Zübeyde Kocaman, Türkiye'deki İngiltere Başkonsolosluğuna ve Türk adli makamlara başvurarak, hayatından endişe ettiği kızının bulunmasını talep etti. Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği daha öncede iletişime geçtiği Türk Dışişleri Bakanlığı'na kızın bulunması talebini yineledi. Başvurunun üzerine Türk Adalet ve İçişleri İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Savcılık tarafından çocuğun aranması için talimat çıkarılırken, Şariban'ın babasına ait 2 adreste arama yapıldı. Şariban'ın kaçırılması olayında karışan ve cep telefonu görüntülerine yansıyan herkes, polis ve jandarmanın arama, takip listesine girerken, kızın kısa sürede bulunması için güvenlik güçlerinden oluşan özel ekip kuruldu.

Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu
Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu
Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu
Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu
Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu
Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu
Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu

İngiltere, Şanlıurfa, Jandarma, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi Soylu'dan, 15 yaşındaki çocuğa yapılan istismarı çarpıttığını iddia ettiği HDP'ye sert tepki: Yalan ağzınıza yuva yapmış Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor
Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor         
15:43
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu         
14:40
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi         
14:01
40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı 40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı         
13:36
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor         
11:53
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor         
11:40
Kocaelispor yöneticisi, test sonucu negatif olmasına rağmen Gürcistan'da 8 gündür karantinada tutuluyor Kocaelispor yöneticisi, test sonucu negatif olmasına rağmen Gürcistan'da 8 gündür karantinada tutuluyor         
11:32
Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu         
11:09
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı         
23:48
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 16:04:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei