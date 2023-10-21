Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 33 katlı bir inşaat alanında iskele çöktü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, işçiler metrelerce yükseklikte asılı kaldı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, iskelenin çökmesinin ardından sekiz işçi 150 metre yükseklikte mahsur kaldı. Görüntüler, işçilerden bazıları boşluğun üzerinde sallanırken çaresizce kablolara tutundu.
Görgü tanığı Lidiane Dias yerel basına verdiği demeçte, mahsur kalan işçilerin çökmeden "birkaç dakika" sonra sahadaki bir vinç yardımıyla kurtarıldığını söyledi.
Son Dakika › İnşaat › 33 kat yükseklikte korku dolu anlar! Dakikalarca havada asılı kaldılar - Son Dakika