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33 kat yükseklikte korku dolu anlar! Dakikalarca havada asılı kaldılar - Son Dakika

33 kat yükseklikte korku dolu anlar! Dakikalarca havada asılı kaldılar

Son Güncelleme: 21.10.2023 10:33

Brezilya‘nın Sao Paulo kentindeki 33 katlı iki kulenin inşaatında iskele çöktü. İşçiler 150 metre yükseklikte havada asılı kaldı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 33 katlı bir inşaat alanında iskele çöktü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, işçiler metrelerce yükseklikte asılı kaldı.

BOŞLUĞUN ÜZERİNDE SALLANDILAR

Yerel basında yer alan haberlere göre, iskelenin çökmesinin ardından sekiz işçi 150 metre yükseklikte mahsur kaldı. Görüntüler, işçilerden bazıları boşluğun üzerinde sallanırken çaresizce kablolara tutundu.

VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDILAR

Görgü tanığı Lidiane Dias yerel basına verdiği demeçte, mahsur kalan işçilerin çökmeden "birkaç dakika" sonra sahadaki bir vinç yardımıyla kurtarıldığını söyledi.

Sao Paulo, Brezilya, İnşaat, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İnşaat 33 kat yükseklikte korku dolu anlar! Dakikalarca havada asılı kaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 33 kat yükseklikte korku dolu anlar! Dakikalarca havada asılı kaldılar - Son Dakika
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