'33 lira' cinayetine 22 yıl hapis - Son Dakika

BURSA'da, kumar oynanan kahveye kesilen 330 lira cezanın ödenmeyen 33 liralık taksiti yüzünden çıkan kavgada Yıldıray Danışmanoğlu'nu (48) pompalı tüfekle öldürdüğü, Nejdet Namık Yeşilyurt'u (54) ise ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Karakanlı (39) hakkında karar verildi. Tutuklu sanık Karakanlı, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri de uygulanarak, 2 suçtan toplam 22 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Ocak ayında, Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Danışmanoğlu'nun işlettiği kahveye, kumar oynatıldığı gerekçesiyle 330 lira idari para cezası kesildi. Danışmanoğlu, 10 taksitten oluşan cezayı müşteri Mehmet Karakanlı'dan ödemesini istedi. Karakanlı, bu talebi kabul etti ancak daha sonra taksitler nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Olay günü Karakanlı, tartıştığı Danışmanoğlu'nun ağabeyi Yıldıray Danışmanoğlu'nu pompalı tüfekle öldürdü, Nejdet Namık Yeşilyurt'u ise ağır yaraladı. Karakanlı, daha sonra Kenan Güneşli'nin evine giderek, suç aleti tüfeği sakladı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Mehmet Karakanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanıklar Mehmet Karakanlı ile Kenan Güneşli hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada mütalaa veren savcı, Karakanlı için 'kasten adam öldürme' ve 'kasten adam öldürmeye tam teşebbüs' suçlarından 2 kez ömür boyu hapis cezası istedi. Tutuksuz sanık Güneşli hakkında ise 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 6 aydan 10 yıla hapis cezası istendi.

'TÜFEĞİ TEDBİR AMAÇLI YANIMA ALDIM'Tutuklu sanık Mehmet Karakanlı, olay tarihinden yaklaşık 3 ay önce, Ercan Danışmanoğlu'nun iş yerine çay içmek için gittiğini, bu sırada baskın yapan polisin kumar oynandığını belirlediğini söyleyerek, "Kahveyi işleten Ercan yanıma gelerek 'Benim denetimli serbestliğim var, suçu sen üstlen' dedi. Ben de 'Cezamın geri ödemesini yaparsan suçu üzerime alabilirim' dedim. İş yeri sahibi olarak benim adıma 330 TL para cezası kesildi. 10 taksit halinde ödeyecektik. 4'üncü taksiti geldiğinde Ercan'ı aradım, ulaşamadım. İş yerine gittim, bulamadım sonra beni arayıp 'Buraya gelip racon kesmişsin. Seni kahvede bekliyorum' dedi. Tüfeğimi tedbir amaçlı üzerime alıp, iş yerine gittim. Ercan, bahçede beklediği sırada müştekiler bana küfredip, saldırdılar. Yere düştüm, darbetmeye devam ettiler, gözüm karardı. Bir ara Nejat elini beline götürünce silah çekecek zannederek, tüfeğimi elime aldım. Tüfeği zorla elimden almaya çalışırken iradem dışı 2 el patladı daha sonra kendimi kurtarıp, olay yerinden uzaklaştım. Kenan Güneşli'nin evine gittim. Tüfeği vererek, saklamasını istedim. O da silahı alıp dışarı çıkardı; nereye götürdü, bilmiyorum. Kimseyi öldürmek ve yaralamak kastıyla ateş etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.'PARAYI VERDİM, ALMADIM'Duruşmada ifade veren şikayetçi Ercan Danışmanoğlu ise cinayetin işlediği tarihten 1 yıl önce açtığı kahvenin ruhsatı olmadığını belirterek, "Mehmet ile arkadaşları oyun oynarken polis baskın yaptı. Suçu Mehmet'in üzerine almasını söyledim. Denetimli serbestliğim olduğu için Mehmet iş yeri sahibi olarak evrakı imzaladı. 3 taksitini ödedim. 4'üncü taksitini param olmadığı için ödeyemeyince Mehmet'e 'Sen öde, ben sana veririm' dedim. İş yerinde olmadığım bir sırada gelip, bağırıp, çağırmış. Bunu öğrenince kendisini arayıp, parayı ödemem için banka hesap numarasını istedim. Bunu söyledikten kısa süre sonra yanıma geldi. Sarhoştu, dışarı çıkardım. Parayı verdim, almadı. Bana küfretmeye başladı. O sırada ağabeyim Yıldıray olanları gördü ve duydu. Onu alıp durağa doğru götürürken sanık yere düştü. Ayağa kalkıp, tüfeğini çıkarıp bize doğru ateş etti. Yıldıray ve Nejdet, açılan ateş sonucu yaralandı. Ağabeyim öldü" diye konuştu.Olay sırasında yaralandığını ve 2 gözünü kaybettiğini söyleyen Nejdet Namık Yeşilyurt ise "Bir, silahın kendiliğinden patlaması akla uygun değildir. İki, kişinin de yaralanması uygun değildir. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. 'TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMLERİ UYGULANDI Tutuklu sanık Mehmet Karakanlı ile tutuksuz sanık Kenan Güneşli'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Karakanlı ve Güneşli, önceki ifadelerini tekrarlayıp, pişman olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Karakanlı'ya 'adam öldürmek' suçundan 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri de uygulayarak 13 yıl 4 ay, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan da 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 22 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kenan Güneşli de 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.