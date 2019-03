33 Milyar Dolarlık İhracata Giden Yolu Kısaltıyoruz"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk moda endüstrisinin 17,6 milyar dolar olan ihracatını orta vadede iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "33 milyar dolarlık ihracata giden yolu tasarımlı, yüksek katma değerli ve markalı...

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk moda endüstrisinin 17,6 milyar dolar olan ihracatını orta vadede iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "33 milyar dolarlık ihracata giden yolu tasarımlı, yüksek katma değerli ve markalı üretim ile kısaltıyoruz." ifadesini kullandı.



İHKİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, Türk tasarımcıların ve markaların, altında İHKİB'in imzası bulunan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), The Core Istanbul ve KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ile bir kez daha küresel vitrinde yerlerini aldığını bildirdi.



MBFWI, The Core İstanbul ve KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nı ilk kez aynı hafta içinde gerçekleştirerek önemli bir sinerji yakaladıklarını aktaran Gültepe, Türk moda endüstrisinin en önemli üç etkinliğinde İHKİB'in imzasının bulunduğunu kaydetti.



Gültepe, The Core Istanbul'da tasarımcıları ile markaları yeni iş birlikleri için bir araya getirdiklerini, KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ile de genç yeteneklerin önünü açtıklarını belirterek, bütün bu çalışmalarla 4 yılda markalı ihracatı ikiye katlayarak 5 milyar dolara çıkacaklarını anlattı.



Türk moda endüstrisinin 2018'de 17,6 milyar dolar olan ihracatını orta vadede iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Gültepe, "33 milyar dolarlık ihracata giden yolu tasarımlı, yüksek katma değerli ve markalı üretim ile kısaltıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Tasarımcılarımızı ve markalarımızı küresel vitrine taşıyoruz"



Gültepe, Türkiye'yi hazır giyim üreticisi ülke kimliğinden sıyırıp küresel moda endüstrisinin merkezlerinden biri yapmak istediklerini belirterek, bu hedef doğrultusunda göreve başlar başlamaz Dört Dörtlük Plan adını verdikleri yol haritasını kamuoyuna ve sektöre ilan ettiklerini anımsattı.



Planın ayrıntılarından bahseden Gültepe, şu bilgileri verdi:



"Planla ihracat çıtamızı 33 milyar dolara çıkardık. Hedefe ulaşabilmemiz için tasarımın, yüksek katma değer yaratmanın, markalaşmanın ve elbette tanıtımın hayati önemi bulunuyor. İHKİB olarak bu konularda hem moda endüstrimize hem de diğer sektörlere öncülük ediyoruz. Sektörümüze yüzlerce tasarımcı kazandırdığımız KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 27'ncisini dün akşam gerçekleştirdik. Uluslararası marka haline getirdiğimiz ve dünya moda haftaları arasında ilk 10'da yer alan MBFWI ile tasarımcılarımızı ve markalarımızı küresel vitrine taşıyoruz. MBFWI ile eş zamanlı düzenlediğimiz The Core Istanbul ile tasarımcılarımız ile markalarımızı yeni iş birlikleri için bir araya getiriyoruz."



Gültepe, bütün bu çalışmalarla 4 yıl içinde markalı ihracatı ikiye katlayarak 5 milyar dolara çıkaracaklarını kaydederek, yüksek tasarımlı ürün ihracatının payını ise yüzde 1'den yüzde 5'e taşıyacaklarını bildirdi.



Türk moda endüstrisi 2018'i iki rekorla kapattı



Gültepe, Türk moda endüstrisinin katma değerli üretim, istihdam ve ihracat kapasitesi ile Türkiye için stratejik önemde olduğunu belirterek, 17,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdikleri 2018'i iki rekorla tamamladıklarını kaydetti.



Rekorlardan birisinin net döviz getirisi olduğunu aktaran Gültepe, "Ülkemize bir yılda ihracattan kazandırdığımız net 15,8 milyar dövizle diğer sektörlerin açık ara önünde yerimizi aldık. İkinci rekorumuz istihdamda geldi. Aralık 2018'de genel işsizliğin arttığı bir süreçte 525 bin çalışana ulaşarak sektörde tüm zamanların istihdam rekorunu kırdık." ifadelerini kullandı.



Yurt dışından 150 alıcıyı ağırlıyoruz



İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Etkinlikler Komitesi Başkanı Cem Altan ise üç önemli organizasyon ile dünya moda çevrelerinin bir hafta boyunca İstanbul'u ve Türk moda endüstrisini konuşacağını, 38 defilenin gerçekleşeceği MBFWI için yurt dışından 80 civarında alıcının geldiğini bildirdi.



Türkiye'nin tasarım gücünü bilen ya da gerçekten farklı ve yaratıcı tasarımcıları keşfetme arayışında olan marka temsilcilerini ağırladıklarını kaydeden Altan, "Geçen sezondan itibaren üretici ile tasarımcıların buluştuğu bir platforma dönüştürdüğümüz The Core Istanbul'da ise bu yıl 38 tasarımcı ve markamız yer alıyor. Bu platformda üreticilerimiz, tasarımcılardan sadece koleksiyon değil aynı zamanda model de satın alarak tasarım ekonomisi yaratıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Altan, İHKİB'in sektöre kazandırdığı ve 27'nci finali düzenlenen KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın da kıyasıya bir çekişmeye sahne olduğunu, jürinin tasarımcılar arasında seçim yaparken hayli zorlandığını anlattı.



Açıklamaya göre, yarışmada birinciliği kazanan Mehmet Demir 25 bin TL'lik para ödülünün sahibi olurken, ikinci Süreyya Süleymanoğlu 20 bin, üçüncü Tanyeli Erdem ise 15 bin TL para ödülüne hak kazandı. İlk üçe giren yarışmacılar ayrıca birer yıl ücretsiz İngilizce eğitim hakkı elde etti. Ayrıca bütün finalistler İstanbul Moda Akademisinde bir yıllık lisans üstü eğitim hakkı kazandı.

