33 suç kaydı bulunan firari 10 yıldır kullandığı sahte kimlikle havalimanında yakalandı - Son Dakika
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33 suç kaydı bulunan firari 10 yıldır kullandığı sahte kimlikle havalimanında yakalandı

08.09.2022 00:09

33 suç kaydı bulunan firari 10 yıldır kullandığı sahte kimlikle havalimanında yakalandıİSTANBUL 33 suç kaydı bulunan ve 20 yıl kesinleşmiş cezası olan Sefa K. İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle arkadaşını beklerken yakalandı.

33 suç kaydı bulunan firari 10 yıldır kullandığı sahte kimlikle havalimanında yakalandı

İSTANBUL 33 suç kaydı bulunan ve 20 yıl kesinleşmiş cezası olan Sefa K. İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle arkadaşını beklerken yakalandı. 10 yıldır sahte kimlik kullandığını itiraf eden Sefa K., tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı hakkında 33 suç kaydı bulunan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Sefa Köse, arkadaşını karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda Hakan Çelik adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı güvenlik kontrolleri sırasında bir yolcu polisin dikkatini çekti. Havalimanı girişinden itibaren polisin takibine takılan yolcu terminal girişinde ekipler tarafından durduruldu. Yapılan GBT ve kimlik kontrollerinde Hakan Çelik adına düzenlenmiş kimlik belgesinin sahte olduğunun tespit edildi.

Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kimliğin sahte olması üzerine parmak izi kontrolü yaptırdı. Yapılan kontrolde şahsın Sefa K. olduğu ve GBT sorgulamasında Dolandırıcılık, Sahte banka veya kredi kartı üretmek, Suç işlemek için örgüt kurma, Kendisini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık gibi farklı suçlardan 33 suç kaydı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler sonucu 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sefa K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Metris Kapalı cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
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Bakan Karaismailoğlu: 8 ayda 118 milyon 599 bin yolcumuza havalimanlarımızda hizmet verdik Bakan Karaismailoğlu: 8 ayda 118 milyon 599 bin yolcumuza havalimanlarımızda hizmet verdik
Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Hakan Çelik, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 33 suç kaydı bulunan firari 10 yıldır kullandığı sahte kimlikle havalimanında yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 33 suç kaydı bulunan firari 10 yıldır kullandığı sahte kimlikle havalimanında yakalandı - Son Dakika
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