33 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, BABASININ EVİNDE YAKALANDI - Son Dakika

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren uyarı! Bu hatayı sakın yapmayın, bir yılınız yanar

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler panikledi! Bir bir siliyorlar

Kendisine yapılan teklifi gururuna yediremeyen ağabey, kardeş katili oldu

ESKİŞEHİR'de aralarında dolandırıcılık, tehdit ve şantajın da bulunduğu 33 ayrı suçtan aranan Kamil Koç, jandarma ekiplerince babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Açık cezaevi firarisi de olduğu anlaşılan şüpheli Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Bursa ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu farklı illerde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan Kamil Koç'un Alpu ilçesindeki babasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Savcılık izniyle eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüpheli Koç'u yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede Kamil Koç'un 27'si dolandırıcılık, tehdit, hakaret ve şantaj olmak üzere 33 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Aynı zamanda Açık Cezaevi firarisi olduğu da anlaşılan Koç, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Beylikova Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.