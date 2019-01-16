33 Şüpheli Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı
41 dakika önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21 mahrem imam ile 6'sı muvazzaf 12 asker olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21 mahrem imam ile 6'sı muvazzaf 12 asker olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:06 Kaynak: İHA
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