33 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ceza yazıldı - Son Dakika

33 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ceza yazıldı
14.12.2020 13:25
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından seyir halinde cep telefonu ile konuştuğu tespit edilen 33 sürücüye ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından seyir halinde cep telefonu ile konuştuğu tespit edilen 33 sürücüye ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 122 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 33 araç sürücüsüne cep telefonu ile konuşmaktan ceza yazılırken 34 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamak, 9 araca araç muayenesini yaptırmamak suçlarından ceza yazıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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