33. Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı - Son Dakika

33. Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı

01.11.2020 06:59
33. Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı, System.String[]

Japonya'da 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı.

Japonya'da 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı.

Başkentteki Tokyo Uluslararası Forum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kapalı kapılar ardında yapılan, düşük ölçekli festivalin kırmızı halı geçişi gerçekleştirildi.

Geçişe katılan Festival Elçisi Japon aktör Yaşuo Koji, "Salgın sürecinin geleceğine ne var belli değil. Virüsle bir arada var olmak zorunda kalabiliriz." dedi.

Japonya'ya girişlerinde 14 günlük karantina süreçlerini tamamlayan Malezyalı yönetmenler Edmund Yeo, Lim Kah Wai de festival açılışında yer aldı.

Açılışına video mesaj gönderenler arasında İngiliz film yönetmeni, senarist ve yapımcı Christopher Nolan ile Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux yer aldı.

Nolan mesajında, "Bu zor zamanlarda büyük ekranda film izleme zevki için bir yolunu bulmanız benim ve dünyadaki diğer film yapımcıları için bir esin kaynağı" ifadesini kullandı.

Açılışında, Take Masaharu'nun çektiği ve 3 boksörün zorlu hikayelerini anlatan "Underdog" filminin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Festival kapsamında, 107 ülke ve bölgeden katılan 1356 ürün arasından seçilmiş 138 eser 9 Kasım'a kadar gösterilecek.

Deniz aşırı jüri üyelerinin katılamaması sebebiyle festivalde, önceki yılların aksine, uluslararası yarışma düzenlenmeyecek.

Bu kapsamda, 25'i dünya prömiyerini yapacak 32 film, festival bünyesinde başlatılan "Tokyo Prömiyer 2020" bölümünde sergilenecek

Festivalin kapanışı, bu yıl doğumunun 260. yıl dönümü olan Japonya'nın Edo dönemi sanatçısı Hokusai Katsuşika'nın hayat hikayesini anlatan "Hokusai" eserinin gösterimiyle kapanışını yapacak.

Film Festivali, Japonya, Tokyo, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı - Son Dakika


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