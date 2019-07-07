Son Dakika Haberleri: 33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali
Son Dakika Kültür Sanat Haber

33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali

1 saat önce

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince (TUFAG) bu yıl 33'üncüsü düzenlenen TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali, 21. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile sona erdi.

33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali, System.String[]
Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince (TUFAG) bu yıl 33'üncüsü düzenlenen TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali, 21. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile sona erdi.
Festival kapsamında Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Her ülkeden bir temsilcinin jüri üyesi olduğu yarışmaya Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, Kuzey Osetya, Kuzey Makedonya, Meksika ve Yunanistan'dan halk oyunları ekipleri katıldı.
Gecede konuşma yapan TUFAG Başkanı Volkan Yılmaz, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz, sonrasında festivale katkı sağlayan kurum ve firma temsilcilerine plaket takdim etti.
Yarışmada Meksika ekibi birinci, Kuzey Osetya ikinci, KKTC de üçüncü oldu.
Otantik Kostüm Yarışması'nın birinciliğini ise Kuzey Osetya elde etti.
Gecede ev sahibi olduğu için yarışmaya katılmayan TUFAG ekibi, Ege ve Karadeniz yörelerinin oyunlarını sahneledi.
Yalova Belediye Başkan Vekili Cevdet Bekler, dans yarışmasını kazanan Meksika ekibine ödülünü takdim etti.
Programı Yalova Valisi Muammer Erol da takip etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:08 Kaynak: AA
Kuzey Osetya, Meksika, Yalova, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken hareket! Yunanistan yarın seçime gidiyor! İşte anketlerde önde görünen parti İngiltere'deki müzik festivalinde yumruklar konuştu Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 02:25:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]