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33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası başladı
25 dakika önce
33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, İstanbul'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:20 Kaynak: AA
33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, İstanbul'da başladı.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış seremonisinde Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç bir konuşma yaptı.
Organizasyonun ilk gün müsabakalarında Türk sporcular Esra Özyol, Aycan Güldağı ve Esra Yıldız rakiplerini mağlup ederek üst tura yükseldi.
Turnuvada final müsabakaları 18 Ocak Cumartesi günü yapılacak.
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