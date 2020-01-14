33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası başladı

25 dakika önce

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, İstanbul'da başladı.

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası başladı, System.String[]

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, İstanbul'da başladı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış seremonisinde Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç bir konuşma yaptı.

Organizasyonun ilk gün müsabakalarında Türk sporcular Esra Özyol, Aycan Güldağı ve Esra Yıldız rakiplerini mağlup ederek üst tura yükseldi.

Turnuvada final müsabakaları 18 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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