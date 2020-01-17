33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası - Son Dakika
Son Dakika Spor 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası - Son Dakika Spor

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası

6 saat önce

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda 6 kadın, 3 erkek olmak üzere toplam 9 Türk sporcu finale yükseldi.

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33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda 6 kadın, 3 erkek olmak üzere toplam 9 Türk sporcu finale yükseldi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın yarı final müsabakalarında 14 Türk boksör ringe çıktı. Yarı finalde mücadele etmeye hak kazanan sporculardan 57 kiloda Hakan Doğan ve 69 kiloda Necat Ekinci sakatlıklarından dolayı ringe çıkamadı.

Kadınlarda 51 kiloda Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu rakiplerini mağlup ederek finalde rakip oldu. 57 kiloda Aycan Güldağı, 60 kiloda Esra Yıldız, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Şennur Demir finale yükseldi.

Erkeklerde ise 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal ve +91 kiloda Mehmetcan Işık finale çıktı.

Yarın yapılacak final müsabakaları saat 13.00'de başlayacak. Erkeklerde 8, kadınlarda 5 sıklette madalya dağıtılacak.

Türk sporcuların yapacağı final maçlarındaki rakipleri şöyle:

Kadınlar

51 kilo: Busenaz Çakıroğlu – Hatice Akbaş

57 kilo: Aycan Güldağı-Helina Bruvevich (Belarus)

60 kilo: Esra Yıldız-Khelif Imane (Cezayir)

69 kilo: Busenaz Sürmeneli-Shinetsetseg Uranbileg (Moğolistan)

75 kilo: Şennur Demir-Myagmarjargal Munkhbat (Moğolistan)

Erkekler

63 kilo: Tuğrulhan Erdemir-Dzimtry Asanau (Belarus)

81 kilo: Mehmet Nadir Ünal-Houmri Muhammed (Cezayir)

+91 kilo: Mehmetcan Işık-Morten Givskov (Cezayir)

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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