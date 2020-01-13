33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

İstanbul'da 14-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılan toplantıya Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in yanı sıra İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Ahmet Cömert'in ailesi ve sporcular katıldı.

Ahmet Cömert'in hayatından kesitlerin yer aldığı "O'nun yolu" filmiyle başlayan toplantının açılış konuşmasını oğlu Atilla Cömert yaptı.

Turnuvaya çok önemli sporcuların katılacağını belirten Atilla Cömert, boksseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.

Ahmet Cömert'in 50 yılını Türk sporuna adadığını dile getiren Atilla Cömert, "Turnuvamız 5 gün süresince devam edecek. Bu turnuvada boksseverleri görmek istiyoruz, girişlerimiz ücretsiz olacak. Cömert ailesi olarak bundan gurur duyuyoruz. Turnuvada emeği geçen federasyonumuza, genel müdürlüğümüze ve bakanlığıma verdikleri büyük destekten ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç ise Ahmet Cömert'in dünya boksuna uzun yıllar hizmet etmesinin önemine değindi.

Turnuvanın, Londra'da yapılacak kıta elemeleri için güzel bir sınav niteliğinde olacağını aktaran Gözgeç, "Türkiye'mizi sevince boğan Tokyo Olimpiyat kotası alan voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Spor bakanımız biraz şanslı, bereketli bir adam. Bu dönemde hiç olmayan başarılar geliyor. Bu sene çok bereketli bir yıl oluyor, inşallah böyle devam eder. Spor tarihinde alamadığımız kadar madalyayı Tokyo'da lacağız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2019'un Türk boks tarihi adına altın yıllar olduğunu vurgulayan Gözgeç, "Bu turnuvamızın önemi bizim için çok farklı. Türkiye, 2019 yılında Avrupa Oyunları'nda 2 altın madalya aldı biri judo biri boks. Dünya Şampiyonası'nda 1 altın 2 gümüş madalya aldık. Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş madalya kazandık. Bunlar boks tarihinde çok ender görülen başarılar. Biz altyapıya önem verdiğimizi söylüyorduk, onun meyvelerini toplamaya başladık. Bugün burada genç arkadaşlarımız yanımızda. 2024, hatta 2020 olimpiyatlarında bile bu arkadaşlarımız ülkemizi temsil edecek. Sporda devrim niteliğinde tohumlar attık." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama ise "Tüm sporseverlere dostluk içerisinde güzel müsabakalar izlettireceğimize inanıyorum. 33 yıldır geleneksel hale gelen ve uzun yıllar daha sürmesini temenni ettiğim bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, turnuvada yarışacak sporcularımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden erkek ve kadınlarda yaklaşık 300 sporcu mücadele edecek.

Müsabakalar yarın saat 16.00'da başlayacak ve 18 Ocak Cumartesi günü yapılacak finallerle son bulacak.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.