33. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında Van rüzgarı - Son Dakika
Son Dakika Spor 33. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında Van rüzgarı - Son Dakika Spor

33. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında Van rüzgarı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Karate Takımı sporcuları, 28 ülkeden bin 400 sporcunun katılımıyla İstanbul'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında kupa ve madalya kazandılar.

33. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında Van rüzgarı, System.String[]

Van'ın Gürpınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Karate Takımı sporcuları, 28 ülkeden bin 400 sporcunun katılımıyla İstanbul'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında kupa ve madalya kazandılar.


Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 28 ülkeden bin 400 sporcunun katılımıyla İstanbul'daki bir otelin spor salonunda yapılan 33'üncü Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasına Gürpınar Gençlik ve Spor Müdürlüğü Karate Takımı da 4 sporcu ile katıldı. Turnuva sonucunda 2008 doğumlu kategoride 30 kiloda Berke Ulaş Ayten birinci, 35 kiloda Emirhan Güngör üçüncü, 40 kiloda Yağız Bulut Dağ beşinci olurken, 2009 doğumlu kategori +45 kiloda ise Emirhan Basar üçüncü oldu. 2008 doğumlu Bay Kumite kategorisinin takım yarışmalarında ilçelerine takım halinde üçüncülük kupası kazandıran ve başarılı karşılaşmalar sonucunda 1 altın, 2 bronz ve 1 takım 3.'lüğü kupası alan soprcular, ilçeye mutlu döndüler.


Yapılan ödül töreni sonunda açıklamada bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü Okan Aksu, "Türkiye Karate Federasyonumuz tarafından İstanbul'da bin 400 sporcumuzun zorlu mücadeleleri sonunda ilimiz adına kazandığımız başarılı sonuçlardan dolayı çok mutluyuz. Zorlu ve disiplinli çalışmalarımızı 1 altın, 2 bronz ve 1 takım 3.'lüğü kupası ile taçlandırdık. Bu müsabakalara katılmamızda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


28 ülkeden bin 400 sporcunun katıldığı turnuvanın 4 farklı kategorisinde başarılı sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Gürpınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vural İnal ise, "Van adına katıldığımız önemli bir organizasyondan başarılı sonuçlarla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüzü yürekten kutluyoruz. Sporcularımız kazandıkları bu güzel başarılarla bizlere bir kez daha azim ve kararlılıkla çalışmanın sonucunda üstesinden gelinmeyecek hiçbir zorluğun olmadığını göstermiş oldular. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman sporcularımızın yanında olan antrenörümüze, bizlerden desteklerini esirgemeyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Gürpınar Kaymakamımız Fatih Sayar'a, Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

İstanbul, Gürpınar, Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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