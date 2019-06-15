Son Dakika Haberleri: 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde Leyla Gencer belgeseli
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33. Uluslararası İzmir Festivali'nde Leyla Gencer belgeseli

1 saat önce

33. Uluslararası İzmir Festivali, "La Diva Turca: Leyla Gencer" adlı belgeselin gösterimiyle sürecek.

33. Uluslararası İzmir Festivali'nde Leyla Gencer belgeseli, System.String[]
33. Uluslararası İzmir Festivali, "La Diva Turca: Leyla Gencer" adlı belgeselin gösterimiyle sürecek.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'ndan (İKSEV) yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımcılığını İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), yönetmenliğini Selçuk Metin'in üstlendiği, metnini ve senaryosunu gazeteci ve yazar Zeynep Oral'ın yazdığı "La Diva Turca: Leyla Gencer" belgeselinin İzmir'deki ilk gösterimi 17 Haziran'da Elhamra Sahnesi'nde yapılacak.
Festival, İKSEV tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir Goethe Enstitüsü ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:01 Kaynak: AA
Bülent Ersoy, Leyla Gencer, İzmir, Kültür Sanat
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