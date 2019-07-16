Son Dakika Haberleri: 33. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'ne doğru
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33. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'ne doğru

4 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, 15-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

33. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'ne doğru, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, 15-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Taşköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalde Kıraç, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Ali Kınık, Azerin ve Orhan Canayakın sahne alacak.
Festival kapsamında Pompeiopolis Tarım Orman Hayvancılık ve Tarımsal Gıda Fuarı'nın açılışı da gerçekleştirilecek.
Çiftçiler arasında "en iyi sarımsak üreticisi", "en iyi buzağı ve kuzu yetiştiricisi" yarışmaları düzenlenecek.
Motofest festival kamp açılışı, trap atışları yarışması, bisiklet turu, tarihi savaş sanatları gösterisi, at yarışları gibi etkinliklerin yapılacağı festivalde "sarımsak güzeli" de seçilecek.
Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü'nün adına yakışır bir festivali gerçekleştirmek için festival komitesi ve belediye personeliyle yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.
Festivali dolu dolu kutlamayı hedeflediklerini aktaran Çatal, herkesi festivale katılmak üzere Taşköprü'ye davet etti.
Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:07 Kaynak: AA
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