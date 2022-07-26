33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 1 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 1 Ağustos'ta başlayacak

26.07.2022 17:50
33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 1 Ağustos'ta başlayacak

Şile Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali", 33. kez, 1-7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Şile Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali", 33. kez, 1-7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şile'nin tarihi ve kültürel önemini taşıyan ve İstanbul'un ilk coğrafi işaretli değeri şile bezi adına düzenlenen festivalde, şile bezi yapımı uygulaması da gösterilecek.

Panel, söyleşi, atölye, sergi ve gösterilerin yanı sıra Mazhar Alanson, Bora Duran, Uğur Arslan, Haluk Levent, Simge, Cengiz Kurtoğlu ve Taksim Trio, festival kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

İpliğinin hazırlanışından, dokunduğu tezgahın hikayesine, üzerine işlenen motifleriyle anlam kazanan şile bezinin yeni tasarım ve motifleri, Cumhuriyet'in 100. yılında düzenlenecek yarışmayla belirlenecek.

Yarışmayla, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün sehpasına konulduktan sonra "Gazi Motifi" adını alan motifin yanına, yeni nesil tasarımlar eklenerek, gelenekle geleceği buluşturan motif yelpazesi oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Büyük heyecanları bir arada yaşadığımız Uluslararası Şile Bezi Festivali, taşıdığı kültürel değerin yanı sıra İstanbul'un en eski festivallerinden biri olarak da ayrı bir öneme sahip. Bu yıl 33. kez düzenleyeceğimiz festival programımızla, coğrafi işaretiyle gurur duyduğumuz şile bezimizi ve kültürel ve doğal güzelliklerimizi yeniden keşfetme imkanı sunacağız. Bir hafta boyunca ülkemizin önde gelen sanatçılarını ve İstanbulluları ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival programına "www.silebezifest.com" adresinden ulaşılabilecek.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 1 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
16:58 Galatasaray, Barcelona'da top koşturan Oscar Mingueza için harekete geçti
16:50 Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından taciz edilen tekneye Türk askerinin verdiği destek gururlandırdı!
16:45 TBMM Başkanı Şentop, siyasi parti gruplarını olağanüstü toplantıya çağırdı! Gündem sağlık çalışanlarına şiddet olayları
16:40 TBMM Karma Komisyonunda, HDP'li Beştaş'ın "Pislik" ifadesi gerginlik yarattı
16:25 Tatar'dan Akdeniz'e açılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisine büyük övgü
16:21 2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü
16:20 Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'da olacak
16:11 Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 17:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: 33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 1 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement