Bora Duran Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser verdi - Son Dakika
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Bora Duran Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser verdi

04.08.2022 10:21

33'üncü Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği'nde şarkıcı Bora Duran konser verdi.

33'üncü Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği'nde şarkıcı Bora Duran konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Duran, konserin ilerleyen saatlerinde annesi Dilek Yalçınduran'ı sahneye çağırdı. Anne ile oğlu 'Unutamam Seni' ve 'Sevemedim Kara Gözlüm' parçalarını seslendirdi.

Şile'nin yaz kış güzel olduğunu söyleyen Duran, "Ailem burada ben Şile'de oturuyorum" dedi. Konserde Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya sanatçıya günün anısına hediye verdi.

Ocaklı, Bora Duran ve orkestra arkadaşlarının Şile bezi gömleklerle sahnede olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Ocaklı, Duran'ın annesinin Şile Belediyesi Musiki Cemiyeti'nde yer aldığını ve ailecek müzisyen olduklarını ifade etti. Duran ise gömleklerin çok rahat olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini aktardı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bora Duran Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bora Duran Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser verdi - Son Dakika
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