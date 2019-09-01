Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 33. Yerkesik Boğa Güreşleri'ni binlerce kişi izledi.

Yerkesik Muhtarlığınca Yerkesik Mahallesi'ndeki arenada düzenlenen güreşlere 165 boğa getirildi.

Sahibinin elinden kaçan boğaların seyircilere zarar vermemesi için sahanın etrafına iki aşamalı barikat çekilerek önlem alındı.

Boğa sahipleri, hakem kararıyla bitirilen müsabakaya rağmen birbirinden ayrılmayan hayvanlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Güreşlerden galip ayrılan boğaların sahipleri, büyük sevinç yaşadı.

Mahalle Muhtarı Kemal Çamlıbel, yaptığı açıklamada, Yerkesik Boğa Güreşleri'nin, bölgenin en eski boğa güreşlerinden biri olduğunu kaydetti.

Güreşlerin her yıl farklı bir amaçla düzenlendiğini dile getiren Çamlıbel, etkinlikte Muğla, Aydın ve İzmir bölgelerinden yaklaşık 165 boğanın güreştirildiğini dile getirdi.

Çamlıbel, bu yıl etkinlikten elde edilen geliri, Yerkesik Mahallesine soğuk hava deposu yapımı için kullanacaklarını söyledi.