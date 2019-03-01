Son Dakika Haberleri: 33 Yıl Önce Öldürülen Olof Palme Anıldı

33 Yıl Önce Öldürülen Olof Palme Anıldı

1 saat önce

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, eski başbakanlardan Olof Palme'nin ölümünün 33. yıldönümünde mezarına çelenk koydu.

33 Yıl Önce Öldürülen Olof Palme Anıldı, System.String[]
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, eski başbakanlardan Olof Palme'nin ölümünün 33. yıldönümünde mezarına çelenk koydu.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 33 yıl önce öldürülen eski başbakanlardan Olof Palme'nin mezarını ziyaret ederek çelenk koydu. İsveç Başbakanı Olof Palme 28 Şubat 1986 gecesi eşi ve oğluyla birlikte sinemadan eve dönerken uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Cinayet, 33 yıl geçmesine rağmen hala çözülemezken, Palme cinayeti araştırmacısı şefi Krister Peterson hala iyimser. "Her gün olmasa da her hafta cinayet hakkında bilgiler geliyor. Bu nedenle hala iyimserim ve bu nedenle bu suçu çözebiliriz" diyen Paterson, "Olof Palme cinayeti ile ilgili olarak 10 bin kişinin ifadesine başvuruldu, soruşturmalarda PKK bağlantısından Güney Afrika ve CİA bağlantısına kadar iz sürüldü. Christer Pattersson adlı bir İsveçli cinayetten mahkum edildi. Ancak İsveç Yüksek mahkemesi tarafından aklandı" ifadelerini kullandı.

Olof Palme Türkiye'den İsveç'e göç eden Türkler arasında çok sevilirdi. Türklere her bakımdan yardımcı olan Palme, sosyal demokrat fikirde olmayanlardan bile seçimlerde oy alırdı. - STOCKHOLM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:53 Kaynak: İHA

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