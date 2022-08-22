33 yıllık eşiyle 15 yıldır sırt sırta vererek balık avına çıkıyor - Son Dakika
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33 yıllık eşiyle 15 yıldır sırt sırta vererek balık avına çıkıyor

22.08.2022 18:18

33 yıllık eşiyle 15 yıldır sırt sırta vererek balık avına çıkıyor Çalıştıracak eleman bulamayınca, 33 yıllık eşiyle her gün balığa gidiyor Hazar Gölünün balıkçı çifti Elazığ'da yaşayan Celalettin ve Ayten Öden çifti, 33 yıllık hayat arkadaşlıklarına mesai arkadaşlıklarını da ekledi.

33 yıllık eşiyle 15 yıldır sırt sırta vererek balık avına çıkıyor

Çalıştıracak eleman bulamayınca, 33 yıllık eşiyle her gün balığa gidiyor

Hazar Gölünün balıkçı çifti

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan Celalettin ve Ayten Öden çifti, 33 yıllık hayat arkadaşlıklarına mesai arkadaşlıklarını da ekledi. 15 yılını sırt sırta veren Öden çifti, Hazar Gölünde her gün balık tutup aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayan Celalettin Öden 13 yaşından itibaren balıkçılıkla uğraşıyor. Babasından kalan mesleği sürdüren ve buradan kazandığı parayla da dünyaevine giren Celalettin Öden, ilk dönemlerde yanında sürekli eleman çalıştırdı. Birlikte çalıştığı işçilerin memur olması veya farklı işlere geçmesi nedeniyle bir süre tek başına balığa çıkmak zorunda kalan Celalettin Öden'in eşi Ayten Öden, hayat arkadaşının o dönemlerde çok yorulduğunu fark etti. Ayten Öden, eşine, birlikte balık tutmaya gidebileceğini bu sayede de daha az yorulacağını söyledi. 15 yıl önce ilk defa balık avına çıkan çift, halen sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Hazar Gölünde balığa çıkarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Tuttukları balıkların kilogramını 25 liradan çevredeki restoranlara satan Öden çifti, 33 yıllık birlikteliklerinin mutluluklarını yaşıyor.

"Kışın biraz zorlanıyoruz"

Evine ekonomik olarak katkı sağlamak için bu işe başladığını ifade eden Ayten Öden, "Eşimin yanında kimse yoktu, bundan dolayı ben de eşime yardım ederek balık tutmaya başladım. Sabah 04.00 gibi kalkıyoruz. O sürede zamanımız evde geçiyor. 6 gibi göle gelip ağlarımızı göle bırakıyoruz. Bazen gölde çadırda kalıyoruz. İşimizi seviyoruz. Yazın kolay olsa da kışın zorlanıyoruz" dedi.

Sabahın erken saatlerinde kalkıp ağların başına gittiklerini aktaran Celalettin Öden ise "Ağlarımızda balık varsa göl kenarındaki restoranlara veriyoruz. Balıkları sattıktan sonra akşam tekrardan göle gidip ağlarımızı seriyoruz. Eskiden bizim yanımızda çalışan elemanlarımız vardı. Elemanlarımız ya paralarını az buluyordu ya da başka işler de bulduktan sonra bizim yanımızdan ayrıldı. Eleman olmaması nedeniyle ben de mecburen eşimle bu işi yapmaya başladım. Ben 30 senedir bu mesleği yapıyorum. Eşimle de yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Yazın 3 ay güzel oluyor ama diğer mevsimler de çok kolay olmuyor. Buranın kışları çok şiddetli bu nedenle bazen 10 gün balığa çıkmadığımız zamanlar oluyor. Bu sürede ağlarımızın eksikliklerini tamamlıyoruz. Daha sonra tekrardan suya dönüyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 33 yıllık eşiyle 15 yıldır sırt sırta vererek balık avına çıkıyor - Son Dakika

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